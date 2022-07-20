Армия РФ пытается штурмовать в районе Берестового и на подступах к Углегорской ТЭС

Июль, 20 в 18:50

Российская армия пытается вести штурмовые действия в районе Берестового и на подступах к Углегорской тепловой электростанции. До сих пор продолжаются боевые действия, говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

На Бахмутском направлении боевыми действиями враг пытается создать благоприятные условия для установления контроля над городом Бахмут и территорией Углегорской ТЭС.

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Российская армия осуществляет обстрелы в районах населенных пунктов Берестово, Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Веселая Долина, Кодема, Майорск, Нью-Йорк и других. Враг нанес авиационные удары по Покровскому.

На Славянском направлении российские войска пытаются бить из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Долина, Богородичное, Константиновка, Гусаровка, Великая Камышеваха, Покровское и других. Украинские воины снова успешно отбили штурмовые действия врага в районе Богородичного.

На Краматорском направлении враг обстреливал из артиллерии районы Краматорска, Серебрянки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки. Российская армия нанесла ракетно-авиационные удары возле Краматорска и Славянска. Штурмовые действия в районах Григоровки и Спорного закончились для врага потерями и отступлением.