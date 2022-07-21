На Запорожье комбайн подорвался на мине — два человека в больнице

Июль, 20 в 21:03

В Запорожской области комбайн наехал на противотанковую мину, в результате чего вспыхнул пожар на площади около 50 кв. м. Водителя зерноуборочной машины и помощника госпитализировали в медицинское учреждение.

По данным ГСЧС, чрезвычайное происшествие произошло в селе Новопавловка Пологовского района. Удалось спасти от огня 20 га посевов.

Для гашения пламени привлекли 10 бойцов спасательной службы и две единицы техники. В конце концов пожар удалось ликвидировать благодаря оперативным действиям ГСЧС.

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