На Запоріжжі комбайн підірвався на міні – двоє людей у лікарні

Липень, 20 в 21:03

У Запорізькій області комбайн наїхав на протитанкову міну, внаслідок чого спалахнула пожежа на площі близько 50 кв. м. Водія зернозбиральної машини та помічника госпіталізували до медичного закладу.

За даними ДСНС, надзвичайна подія сталася у селі Новопавлівка Пологівського району. Вдалося врятувати від вогню 20 га посівів.

Для гасіння полум’я залучили 10 бійців рятувальної служби та дві одиниці техніки. Врешті-решт пожежу вдалося ліквідувати завдяки оперативним діям ДСНС.

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