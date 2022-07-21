Июль, 21 в 8:15

Этой ночью русский враг обстрелял Краматорскую промышленную часть.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, под обстрелы попали территории Старокраматорского машиностроительного завода (СКМЗ) и Новокраматорского машиностроительного завода (НКМЗ). Больше информации об обстреле глава региона не сообщил.

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А вот в соцсетях опубликовали видео взрывы в городе.

По словам Кириленко, враг также лупил и по Бахмуту: там под обстрел попала центральная часть города.

В Торецке во двор частного дома прилетела вражеская ракета, однако не разорвалась.

Кассетными боеприпасами захватчики обстреляли Ивановку Черкасской общины, повредили частный дом.

Информации о раненых и погибших в настоящее время нет.

Напомним, что 19 июля оккупанты ударили по центральной части Краматорска. В результате ракетного удара один человек погиб, шесть ранены. Повреждены 10 многоэтажек.

Фото: Павел Кириленко