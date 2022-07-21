Ночью оккупанты обстреляли Краматорск
Этой ночью русский враг обстрелял Краматорскую промышленную часть.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
По его словам, под обстрелы попали территории Старокраматорского машиностроительного завода (СКМЗ) и Новокраматорского машиностроительного завода (НКМЗ). Больше информации об обстреле глава региона не сообщил.
А вот в соцсетях опубликовали видео взрывы в городе.
По словам Кириленко, враг также лупил и по Бахмуту: там под обстрел попала центральная часть города.
В Торецке во двор частного дома прилетела вражеская ракета, однако не разорвалась.
Кассетными боеприпасами захватчики обстреляли Ивановку Черкасской общины, повредили частный дом.
Информации о раненых и погибших в настоящее время нет.
Напомним, что 19 июля оккупанты ударили по центральной части Краматорска. В результате ракетного удара один человек погиб, шесть ранены. Повреждены 10 многоэтажек.
Фото: Павел Кириленко