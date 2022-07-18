Громкое утро: оккупанты нанесли несколько ударов по промзоне Краматорска
Утром 18 июля российские оккупанты нанесли четыре удара по промышленной зоне Краматорска. Похоже, это сделали из реактивных систем залпового огня.
Об этом сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко.
— Громкое утро в Краматорске. Четыре удара по промышленной зоне, похоже из РСЗО, — написал он в Facebook.
15 июля россияне также нанесли ракетные удары по Краматорску. В результате вражеского обстрела были повреждены семь жилых домов и два объекта инфраструктуры.
Для этого удара российские войска применили против мирных жителей Украины ракету Торнадо-С с осколочно-фугасным зарядом.
Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко призвал горожан немедленно эвакуироваться из Краматорска, чтобы сохранить собственную жизнь.
Больше о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.
Фото: Александр Гончаренко