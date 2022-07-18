Июль, 18 в 8:20

Утром 18 июля российские оккупанты нанесли четыре удара по промышленной зоне Краматорска. Похоже, это сделали из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко.

— Громкое утро в Краматорске. Четыре удара по промышленной зоне, похоже из РСЗО, — написал он в Facebook.

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15 июля россияне также нанесли ракетные удары по Краматорску. В результате вражеского обстрела были повреждены семь жилых домов и два объекта инфраструктуры.

Для этого удара российские войска применили против мирных жителей Украины ракету Торнадо-С с осколочно-фугасным зарядом.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко призвал горожан немедленно эвакуироваться из Краматорска, чтобы сохранить собственную жизнь.

Больше о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.

Фото: Александр Гончаренко