Липень, 21 в 8:15

Цієї ночі російський ворог обстріляв промислову частину Краматорська.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, під обстріл потрапили території Старокраматорського машинобудівного заводу (СКМЗ) та Новокраматорського машинобудівного заводу (НКМЗ). Більше інформації про обстріл очільник регіону не повідомив.

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А ось у соцмережах опублікували відео вибухів у місті.

За словами Кириленка, ворог також гатив і по Бахмуту: там під обстріл вкотре потрапила центральна частина міста.

У Торецьку на подвір’я приватного будинку прилетіла ворожа ракета, проте не розірвалася.

Касетними боєприпасами загарбники обстріляли Іванівку Черкаської громади, пошкодили приватний будинок.

Інформації щодо поранених та загиблих на цей час немає.

Нагадаємо, що 19 липня окупанти вдарили по центральній частині Краматорська. Внаслідок ракетного удару одна людина загинула, шість поранено. Пошкоджено 10 багатоповерхівок.

Фото: Павло Кириленко