Липень, 22 в 11:07

У Києві директор мережі зброярських магазинів разом з керівником столичної комерційної структури намагались нелегально продати майже 2 тис. пластин для бронежилетів, шоломів та іншої військової амуніції на загальну суму понад 8 млн грн, які завезли та оформили на митниці як гуманітарну допомогу для одного з підрозділів Національної гвардії.

Після оформлення зловмисники завозили продукцію на свої склади і продавали через підконтрольну торговельну мережу. Проте їхні наміри розкрили співробітники Служби безпеки України.

В офісах та на складах під час обшуків вилучили 120 тис. незареєстрованих набоїв до вогнепальної зброї, підготовлених до збуту.

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Там також вилучили військове спорядження, яке передадуть українським захисникам.

Директор спецмагазину хотів заробити 8 млн грн на амуніції для Нацгвардії – СБУ / 3 фотографии

Організаторам оборудки повідомлено про підозру, наразі вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.