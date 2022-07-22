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Факты / Происшествия

Оказались под водой: под Киевом затопило жилые дома в ряде сел

Юля Захарченко, редактор ленты
Оказались под водой: под Киевом затопило жилые дома в ряде сел
Фото: Depositphotos

В Киевской области затопило жилые дома водой в общинах сел Мощун, Горенка, Демидов, Козаровичи после частичного разрушения защитной дамбы.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, через 7-10 дней вода отступит. Сейчас продолжаются необходимые работы.

– После частичного разрушения защитной дамбы значительные площади не только почувствовали на себе стихию воды, но и в прямом смысле вынуждены с ней жить в собственном доме. Уверяю местных жителей – через 7-10 дней вода отступит, – отметил он.

Недавно в Киевской области участились возгорания торфяников, а также наблюдаются единичные случаи поджогов травы и бытового мусора.

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