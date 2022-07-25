Липень, 25 в 16:56

На Дніпропетровщині судитимуть дідуся, який протягом пів року ґвалтував неповнолітню онуку.

Про це повідомили у прокуратурі Дніпропетровської області.

За даними слідства, протягом лютого-липня 2022 року, пропонуючи гроші та солодощі, чоловік неодноразово ґвалтував 10-річну дівчинку.

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Зловмисника на гарячому спіймала мати дівчинки й одразу викликала правоохоронців.

Мешканцю села Новоолександрівка вже повідомили про підозру за фактом зґвалтування, вчиненого щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років (ч. 4 ст. 152 КК України). Наразі підозрюваного взято під варту.

Нагадаємо, що у Кривому Розі засудили до 13 років позбавлення волі чоловіка, який ґвалтував свою 10-річну доньку. Протягом двох років раніше судимий чоловік після смерті дружини вчиняв розпусні дії, сексуальне насильство та ґвалтував свою малолітню доньку.