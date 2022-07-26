Июль, 26 в 14:35

Армия РФ решила перевозить военные грузы в Мариуполь паромом через Азовское море из российского города Ейск. А на обратном пути будут пересылать украденные российскими военными товары и продукты.

Об этом заявил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, за перевозку ответственно предприятие российского Министерства обороны — ООО Оборонлогистика.

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Андрющенко заметил, что даже по промокампании общества можно отследить, что компания обслуживает клиентов военного направления.

– Никто уже особо не скрывается. Привлечен автогрузовой паром Лаврентий с портом приписки Новороссийск. Одного этого парома хватит для перевозки в течение четырех часов по морю 20 фур боекомплекта, — отметил советник мэра Мариуполя.

По мнению Андрющенко, следует обратить внимание на большой флот этой “гражданской” кампании, расположенный в Новороссийске. Россияне выключают на морских судах все приборы идентификации, а сейчас развитие военно-логистической базы в порту в состоянии обустройства, рассказал Андрющенко.

Фото: Мариупольский городской совет