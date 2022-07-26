Армія РФ вирішила перевозити військові вантажі у Маріуполь паромом через Азовське море
Армія РФ вирішила перевозити військові вантажі у Маріуполь паромом через Азовське море з російського міста Єйськ. А зворотнім шляхом прямуватимуть вкрадені російськими військовими товари та продукти.
Про це заявив радник міського глави Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, за перевезення відповідальне підприємство російського Міністерства оборони – ТОВ Оборонлогістика.
Андрющенко помітив, що навіть за промокампанією товариства можна відстежити, що компанія обслуговує клієнтів військового напряму.
– Ніхто вже особливо не ховається. Залучено автовантажний паром Лаврентій з портом приписки Новоросійськ. Одного цього парому вистачить для перевезення протягом чотирьох годин морем 20 фур боєкомплекту, – зазначив радник мера Маріуполя.
На думку Андрющенка, варто звернути увагу на великий флот цієї “цивільної” кампанії, розташований у Новоросійську. Росіяни вимикають на морських суднах всі прибори ідентифікації, а зараз розбудова військово-логістичної бази в порту в стані облаштування, розповів Андрющенко.