Липень, 26 в 14:35

Армія РФ вирішила перевозити військові вантажі у Маріуполь паромом через Азовське море з російського міста Єйськ. А зворотнім шляхом прямуватимуть вкрадені російськими військовими товари та продукти.

Про це заявив радник міського глави Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, за перевезення відповідальне підприємство російського Міністерства оборони – ТОВ Оборонлогістика.

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Андрющенко помітив, що навіть за промокампанією товариства можна відстежити, що компанія обслуговує клієнтів військового напряму.

– Ніхто вже особливо не ховається. Залучено автовантажний паром Лаврентій з портом приписки Новоросійськ. Одного цього парому вистачить для перевезення протягом чотирьох годин морем 20 фур боєкомплекту, – зазначив радник мера Маріуполя.

На думку Андрющенка, варто звернути увагу на великий флот цієї “цивільної” кампанії, розташований у Новоросійську. Росіяни вимикають на морських суднах всі прибори ідентифікації, а зараз розбудова військово-логістичної бази в порту в стані облаштування, розповів Андрющенко.

Фото: Маріупольська міська рада