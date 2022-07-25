Россияне не собираются возобновлять работу металлургических комбинатов в Мариуполе — Андрющенко

Июль, 25 в 18:35

Российские военные и предатели-коллаборанты системно бомбят Мариуполь фейками о якобы возобновлении работы металлургических комбинатов. Однако единственная цель этой информационной атаки состоит в том, что оккупанты хотят убедить металлургов не уезжать из города.

Об этом заявил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, есть несколько причин, почему возобновления работы во время оккупации не стоит ждать. Среди них – отсутствие сырья, стагнация рынка сбыта металлопродукции на территории России и введенные санкции против РФ.

– Этих причин достаточно, чтобы понять, что россияне никогда не будут восстанавливать наши заводы. Никогда. И продать условным китайцам или индийцам не могут по тем же причинам (санкции и инвестиции без шанса на возвращение), — заверил советник мэра Мариуполя.

Андрющенко отметил, что с помощью информационных атак россияне стремятся посеять надежду среди мариупольцев, в частности металлургов, не покидать город, потому что оккупантам нужны рабочие руки.

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