СБУ затримала російську агентуру, яка коригувала удари ворога по Донецькій залізниці

Липень, 26 в 16:26

В Україні ліквідували діяльність російської агентури, яка коригувала ракетні удари ворога по Донецькій залізниці. Учасники групи розвідували інформацію про позиції українських захисників та коригували артилерійські обстріли по об’єктах критичної інфраструктури.

За даними Служби безпеки України, на співпраці з ворогом викрили керівника місцевої станції Укрзалізниці. На посаді жінка передавала окупантам закриті дані про переміщення українських бійців по області.

Іншого російського агента затримали у Бахмуті. Зрадник “зливав” інформацію про місця перебування підрозділів Збройних сил України біля фронту. Зловмисникам повідомили про підозри та обрали запобіжний захід, тому їх утримуватимуть під вартою.