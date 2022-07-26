Июль, 26 в 15:18

В Донецкой области будут судить женщину, которая передавала оккупантам места дислокации ВСУ в районе пгт. Очеретино Покровского района.

По данным Офиса генерального прокурора, 31 марта 2022 года подозреваемая через мессенджер Telegram отправила представителю оккупационных властей сообщения с информацией, которую в дальнейшем использовала российская армия.

— При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении жительницы Покровского района по факту распространения информации о перемещении, движении и расположении Вооруженных Сил Украины по возможности их идентификации на местности, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины или другими уполномоченными государственными органами, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины), — говорится в сообщении.

Досудебное расследование осуществлялось следователем СО 2 управления (с дислокацией в г. Мариуполь) ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

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По данным следствия, подозреваемый с апреля 2022 собирал данные и фотографировал места дислокации украинских военнослужащих. Через один из мессенджеров он передавал информацию гражданке РФ.

Фото: Донецкая обласная прокуратура