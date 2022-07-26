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Факты / Происшествия

Погибла мать и ранен 5-летний ребенок: последствия обстрелов Красногоровки

Юля Захарченко, редактор ленты
Погибла мать и ранен 5-летний ребенок: последствия обстрелов Красногоровки
Фото: Офис генпрокурора

В Донецкой области в результате обстрелов российской армии по Красногоровке под завалами оказались четверо мирных жителей, в частности, семья с пятилетним ребенком. Мать погибла на месте, а ребенок с отцом и соседкой пожилого возраста находятся в тяжелом состоянии.

У пострадавших диагностировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Сейчас они находятся в больнице, где медики оказывают необходимую помощь.

Фото: Офис генпрокурора

По данным Офиса генерального прокурора, российские войска вели огонь из реактивных систем залпового огня Град. В результате попадания вражеских снарядов повреждены три жилых дома. В этот же день армия РФ ударила по городу минометными обстрелами, последствия которых еще окончательно устанавливаются.

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Прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины), за которое предусмотрено тюремное заключение до 15 лет или пожизненное лишение свободы. Сейчас продолжается досудебное расследование.

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Источник: Офис генпрокурора
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