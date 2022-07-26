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Загинула матір і поранена 5-річна дитина: наслідки обстрілів Красногорівки

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Загинула матір і поранена 5-річна дитина: наслідки обстрілів Красногорівки
Фото: Офіс генпрокурора

У Донецькій області внаслідок обстрілів російської армії по Красногорівці під завалами опинилися четверо мирних жителів, зокрема, родина з п’ятирічною дитиною. Матір загинула на місці, а дитина з батьком та сусідкою літнього віку перебувають у важкому стані.

У постраждалих людей діагностували мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Зараз вони перебувають у лікарні, де медики надають необхідну допомогу.

Фото: Офіс генпрокурора

За даними Офісу генерального прокурора, російські війська вели вогонь з реактивних систем залпового вогню Град. Внаслідок влучання ворожих снарядів пошкоджені три житлові будинки. У цей же день армія РФ вдарила по місту мінометними обстрілами, наслідки яких ще остаточно встановлюються.

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Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України), за яке передбачено тюремне ув’язнення до 15 років або довічне позбавлення волі. Наразі триває досудове розслідування.

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Джерело: Офіс генпрокурора
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