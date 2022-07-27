Липень, 27 в 11:30

Уранці 27 липня на Набережному шосе в Печерському районі Києва в дорожньо-транспортну пригоду потрапили автомобілі Kia Optima та Opel Zafira.

ДТП на Набережному шосе: одна іномарка спалахнула, в іншій – затисло пенсіонерку / 2 фотографии

Крім того, унаслідок ДТП пошкоджень зазнав маршрутний автобус, зокрема, задня частина транспортного засобу.

Повідомлення про надзвичайну подію до оперативно-координаційного центру Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у місті Києві надійшло о 06.40.

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Поки рятувальники прямували до місця аварії, небайдужі громадяни намагались самостійно погасити займання в моторному відсіку автомобіля Kia.

Однак ліквідувати його вдалось лише пожежникам.

Крім того, рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували з Opel 75-річну жінку, яку затисло між сидінням та панеллю приладів.

Пенсіонерку із забоями госпіталізували.

Усі обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовуватимуть правоохоронні органи.