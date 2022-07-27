ДТП на Набережному шосе: одна іномарка спалахнула, в іншій – затисло пенсіонерку
Уранці 27 липня на Набережному шосе в Печерському районі Києва в дорожньо-транспортну пригоду потрапили автомобілі Kia Optima та Opel Zafira.
Крім того, унаслідок ДТП пошкоджень зазнав маршрутний автобус, зокрема, задня частина транспортного засобу.
Повідомлення про надзвичайну подію до оперативно-координаційного центру Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у місті Києві надійшло о 06.40.
Поки рятувальники прямували до місця аварії, небайдужі громадяни намагались самостійно погасити займання в моторному відсіку автомобіля Kia.
Однак ліквідувати його вдалось лише пожежникам.
Крім того, рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували з Opel 75-річну жінку, яку затисло між сидінням та панеллю приладів.
Пенсіонерку із забоями госпіталізували.
Усі обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовуватимуть правоохоронні органи.