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Факты / Происшествия

Во время штурма в Песках оккупанты использовали полевую форму ВСУ, чтобы ввести в обман бойцов

Юля Захарченко, редактор ленты
українські військові
Фото: Depositphotos

Российские оккупанты использовали полевую форму Вооруженных сил Украины с белыми повязками на руках и ногах во время штурма в районе населенного пункта Пески. В Генеральном штабе ВСУ считают, что враг совершил такие действия, чтобы обмануть украинских защитников.

Однако вражеские штурмы оказались провальными, поскольку россияне отошли со значительными потерями. Наши бойцы отбили штурмовые действия на нескольких направлениях — Яковлевки, Бахмута, Семигорья, Авдеевки и Песков.

Это свидетельствует о том, что российские агрессоры нарушают законы и обычаи войны в Украине, убеждены в Генштабе.

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Оккупанты также пытаются как-то оправдать нанесение ракетных ударов по гражданским объектам и жилым домам на территории Украины. Россияне врут о якобы “расположении украинских военных подразделений” в школах, больницах и церквях.

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Источник: Генштаб ВСУ
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