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Факты / Происшествия

Украинцам в Сербии дали рекомендации по обострению ситуации с Косово

Юля Захарченко, редактор ленты
МЗС України
Фото: Depositphotos

Министерство иностранных дел Украины рекомендует нашим гражданам воздерживаться от посещения южных районов Сербии и избегать мест массового скопления людей.

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко. По его словам, в Сербии создали оперативный штаб и открылась круглосуточная горячая линия для помощи украинцам: +38(163)111-31-85.

При попадании в чрезвычайную ситуацию можно также обращаться на телефонную линию МИД Украины: +38(044)238-15-88.

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Если произойдет дальнейшее обострение ситуации по безопасности и блокирование дорог на Юге Сербии, то украинцам рекомендуют использовать пункты пропуска на границе с Македонией.

Николенко отметил, что Украина следит за ситуацией в Сербии. По мнению спикера МИД, стороны должны воздерживаться от действий, которые могут спровоцировать насилие.

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