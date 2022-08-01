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Факти / Надзвичайні події

Українцям у Сербії дали рекомендації через загострення ситуації з Косово

Юля Захарченко, редакторка стрічки
МЗС України
Фото: Depositphotos

Міністерство закордонних справ України рекомендує нашим громадянам наразі утримуватися від відвідання південних районів Сербії та уникати місць масового скупчення людей.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко. За його словами, у Сербії створили оперативний штаб та відкрили цілодобову гарячу лінію для допомоги українцям: +38(163)111-31-85.

У разі потрапляння в надзвичайну ситуацію можна також звертатися на телефонну лінію МЗС України: +38(044)238-15-88.

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Якщо відбудеться подальше загострення безпекової ситуації та блокування доріг на Півдні Сербії, тоді українцям рекомендують використати пункти пропуску на кордоні з Македонією.

Ніколенко зазначив, що Україна стежить за ситуацією у Сербії. На думку речника МЗС, сторони мають утримуватися від дій, які можуть спровокувати насильство.

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