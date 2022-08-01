Обострение на границе Косово и Сербии: Вучич призвал “искать мира” и пригрозил косовцам

Июль, 31 в 22:49

Президент Сербии Александр Вучич сделал заявление в связи с обострением на границе этой страны с частично признанным Косово. В нем он призвал “искать мира” и пригрозил косовцам, что если война все же начнется, то “победит Сербия”.

– Давайте постараемся сохранить мир любой ценой. Попробуем еще раз спросить у всех. Я прошу албанцев понять, я прошу сербов не поддаваться на провокации и не делать ничего, что может привести к какому-либо конфликту, – сказал сербский президент.

В то же время он обратился не к самому Косово, а к представителям стран, которые признали независимость этой страны, призывая их “немного позаботиться о международном праве”, намекая таким образом на мнимую несамостоятельность косовских властей в принятии ими решений.

Он попросил их “не позволить вызвать конфликт”, называя представителей Косово – “подопечными” этих неназванных стран.

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– Все, что я могу сказать, это то, что мы будем молиться о мире и искать мира. Но сразу вам скажу, сдачи не будет, и победит Сербия, – пригрозил Вучич.

Он также сказал, что отреагирует на “гонения, издевательства и убийства сербов” в Косово, подразумевая возможность вмешательства Сербии в происходящее в частично признанной соседней стране, если решит, что с сербами там плохо обращаются.