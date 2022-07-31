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Факты / Происшествия

ВСУ предупредили о высокой угрозе ракетных обстрелов с Черного моря

Юля Захарченко, редактор ленты
ракета оникс
Фото: Depositphotos

Вооруженные силы Украины предупредили граждан, особенно жителей прибрежных территорий, о высокой угрозе ракетных обстрелов российской армии из Черного моря.

По данным Оперативного командования Юг, 17 боевых кораблей и катеров Черноморского флота России маневрируют в Черном море у Крымского побережья от мыса Тарханкут до Новороссийска. Среди них есть шесть носителей крылатых ракет Калибр (44 ракеты) и четыре больших десантных корабля.

– Учитывая любовь врага к сакральности и выдающимся датам, угроза ракетной атаки с моря максимально высока, но это не исключает применения авиации и наземных ракетных комплексов, – говорится в сообщении.

По предварительной информации, недавно враг совершил ракетные обстрелы по Одесской области. Российская армия, вероятно, атаковала из западного берега Крыма сверхзвуковыми ракетами типа Оникс, которые почти незаметны для радиолокационных станций.

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