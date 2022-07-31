ЗСУ попередили про високу загрозу ракетного обстрілу з Чорного моря

Липень, 31 в 18:21

Збройні сили України попередили громадян, особливо жителів прибережних територій, про високу загрозу ракетного обстрілу російської армії з Чорного моря.

За даними Оперативного командування Південь, 17 бойових кораблів і катерів Чорноморського флоту Росії маневрують у Чорному морі біля Кримського узбережжя від мису Тарханкут до Новоросійська. Серед них є шість носіїв крилатих ракет Калібр (44 ракети) та чотири великі десантні кораблі.

– Враховуючи любов ворога до сакральності та видатних дат, загроза ракетної атаки з моря максимально висока, але це не виключає застосування авіації та наземних ракетних комплексів, – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, нещодавно ворог здійснив ракетні обстріли по Одеській області. Російська армія ймовірно атакувала із західного берега Криму надзвуковими ракетами типу Онікс, які майже непомітні для радіолокаційних станцій.

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