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Факты / Происшествия

Затопило улицы и сорвало крышу: Мелитополь накрыла непогода

Валентина Чорна, редактор ленты
Мелітополь

В понедельник, 1 августа, временно оккупированный Мелитополь Запорожской области накрыл мощный ливень.

В социальных сетях жители города обнародовали видео, на которых можно увидеть последствия непогоды, в том числе затопленные улицы.

На Центральном рынке Мелитополя на одном из торговых павильонов ветром сорвало крышу. Она упала на припаркованные рядом автомобили.

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По словам очевидцев, одного из водителей, который как раз находился в салоне автомобиля, зажало металлическими конструкциями.

Также в результате непогоды попадали деревья и столбы.

Напомним, что вчера сильный ливень накрыл Луцк. Ряд улиц на территории города был затоплен, а транспортные средства не могли свободно проехать по дорогам.

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