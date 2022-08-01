Август, 01 в 13:44

В августе средняя месячная температура ожидается в диапазоне +20 +25, в Карпатах – до +17+19 градусов.

Синоптики Укргидрометцентра говорят, что такие показатели превышают норму на 1,5-2 градуса.

В то же время, количество осадков, по их прогнозам, должно быть в пределах 32-72 мм, в Карпатах 86-110 мм, что считается нормой для последнего месяца лета.

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Средняя температура в августе, согласно многолетним наблюдениям, составляет +18 +22, в южных, юго-восточных областях и в Крыму +23+24,8, в горных районах +16 +19, на высокогорье Карпат +13 градусов.

Самая высокая для этого месяца температура составляла +35,7+39,8, на Юге, Востоке, в большинстве центральных, Тернопольской и Черниговской областях местами +40 +42.

Температурный минимум – 0+7, на юге Одесской, Херсонской областей и в Крыму +8 +13, в Карпатах, северных, Волынской, Харьковской, Луганской и Запорожской областях местами 0,1 -2,3.

В конце августа наблюдались заморозки на поверхности почвы, кроме Юга и большинства центральных областей.

Относительно осадков – их среднее месячное количество составляет 30-69 мм.