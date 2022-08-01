Серпень, 01 в 14:47

У понеділок, 1 серпня, тимчасово окупований Мелітополь Запорізької області накрила потужна злива.

У соціальних мережах жителі міста оприлюднили відео, на яких можна побачити наслідки негоди, зокрема затоплені вулиці.

На Центральному ринку Мелітополя на одному з торгових павільйонів вітром зірвало дах. Він впав на припарковані поруч авто.

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За словами очевидців, одного з водіїв, який саме перебував у салоні автомобіля, затисло металевими конструкціями.

Також у результаті негоди попадали дерева та стовпи.

Нагадаємо, що вчора сильна злива накрила Луцьк. Низка вулиць на території міста була затоплена, а транспортні засоби не могли вільно проїхати на дорогах.