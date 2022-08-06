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Факты / Происшествия

Следили за складами с топливом и заводами: в Николаевской области обезвредили российских агентов

Юля Захарченко, редактор ленты
Следили за складами с топливом и заводами: в Николаевской области обезвредили российских агентов
Фото: СБУ

На Юге Украины обезвредили агентов ФСБ России, которые помогали врагу наносить ракетные удары по судостроительной инфраструктуре, складам с топливом, позициям украинских защитников, технике ВСУ и другим важным объектам.

По данным СБУ, российские спецслужбы давали задачу диверсантам. В результате действий агентов РФ разрушена и повреждена судостроительная инфраструктура Николаевской области, среди которых заводы Экватор, Кристалл, Океан, склады с горюче-смазочными материалами и другие объекты.

Фото: СБУ

Злоумышленники не скрывали пророссийских взглядов, потому и попали в поле зрения спецслужб РФ. После начала полномасштабной войны в Украине на них вышел российский “ответственный за сбор развединформации”, ставший посредником между сотрудниками ФСБ России и корректировщиками огня.

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Российские агенты постоянно наблюдали за объектами, по которым враг хотел нанести удары, и присылали результаты куратору. Иногда они привлекали своих знакомых для выполнения некоторых задач от российских спецслужб. Во время обысков в местах проживания агентов изъяли оборудование для передачи разведданных.

Злоумышленникам сообщили о подозрении по факту несанкционированного распространения информации о перемещении оружия и боевых припасов, а также движении, перемещении или размещении ВСУ (ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины). Российским агентам избрали меру пресечения в виде удерживания под стражей. Им грозит лишение свободы до 12 лет.

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Источник: СБУ
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