Август, 06 в 14:32

Российская армия совершила массированный обстрел одного из районов Николаева, в результате чего погиб один мирный житель и еще 18 людей получили осколочные ранения, среди которых 13-летний мальчик.

По данным Офиса генерального прокурора, повреждены более 20 частных жилых домов и пять многоэтажек, а также здания двух частных предприятий.

К тому же ночью враг снова нанес ракетные удары по Николаеву. В результате попадания ракеты в жилую многоэтажку ранены два человека. Окончательные последствия еще уточняются. На месте обстрелов работают следователи, полицейские и эксперты.

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