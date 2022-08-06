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Факты / Происшествия

Россияне массово обстреляли Николаев: есть погибший, около 20 раненых

Юля Захарченко, редактор ленты
Россияне массово обстреляли Николаев: есть погибший, около 20 раненых
Фото: Офис генпрокурора

Российская армия совершила массированный обстрел одного из районов Николаева, в результате чего погиб один мирный житель и еще 18 людей получили осколочные ранения, среди которых 13-летний мальчик.

По данным Офиса генерального прокурора, повреждены более 20 частных жилых домов и пять многоэтажек, а также здания двух частных предприятий.

Фото: Офис генпрокурора

К тому же ночью враг снова нанес ракетные удары по Николаеву. В результате попадания ракеты в жилую многоэтажку ранены два человека. Окончательные последствия еще уточняются. На месте обстрелов работают следователи, полицейские и эксперты.

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Источник: Офис генпрокурора
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