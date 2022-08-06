Стежили за складами з паливом і заводами: на Миколаївщині знешкодили російських агентів

Серпень, 06 в 15:09

На Півдні України знешкодили агентів ФСБ Росії, які допомагали ворогу завдавати ракетні удари по суднобудівній інфраструктурі, складах з паливом, позиціях українських захисників, техніці ЗСУ та інших важливих об’єктах.

За даними СБУ, російські спецслужби давали завдання диверсантам. Внаслідок дій агентів РФ зруйновано та пошкоджено суднобудівну інфраструктуру Миколаївської області, серед яких заводи Екватор, Кристал, Океан, склади з паливно-мастильними матеріалами та інші об’єкти.

Зловмисники не приховували проросійських поглядів, тому й потрапили у поле зору спецслужб РФ. Після початку повномасштабної війни в України на них вийшов російський “відповідальний за збір розвідінформації”, який став посередником між співробітниками ФСБ Росії та коригувальниками вогню.

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Російські агенти постійно спостерігали за об’єктами, по яких ворог хотів завдати ударів, і надсилали результати куратору. Іноді вони залучали своїх знайомих, щоб виконати деякі завдання від російських спецслужб. Під час обшуків у місцях проживання агентів вилучили обладнання для передавання розвідданих.

Зловмисникам повідомили про підозру за фактом несанкціонованого поширення інформації про переміщення зброї та бойових припасів, а також рух, переміщення або розміщення ЗСУ (ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України). Російським агентам обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує позбавлення волі до 12 років.