Ексмер Куп’янська виявився колаборантом: зраднику загрожує в’язниця

Серпень, 14 в 17:35

У Харківській області псевдоочільнику окупованої об’єднаної територіальної громади повідомили про підозру в колабораціонізмі. Колишній мер Куп’янська (з 2010 до 2015 років) Володимир Демченко добровільно перейшов на бік окупантів.

За даними Офісу генерального прокурора, він погодився на пропозицію ворога та обійняв псевдопосаду “очільника Петропавлівської ОТГ”, сформовану окупаційною владою.

Громадянину України заочно повідомили про підозру в колабораційній діяльності (за частиною 5 статті 111-1 чинного Кримінального кодексу).

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За цей злочин передбачено тюремне ув’язнення до 10 років з позбавленням права займатися певною діяльністю до 15 років та можливою конфіскацією майна.