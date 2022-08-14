Август, 14 в 14:40

В Запорожской области на территории временно оккупированного Энергодара через российские пыточные с апреля прошли уже более тысячи мирных жителей. Об этом заявил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

— Через эти пыточные прошли уже более тысячи человек, по скромным подсчетам, — отметил городской глава Энергодара.

Он рассказал, что среди людей, которых российские военные все же отпустили, зафиксировали огнестрельные ранения. У других замечают повреждение разных частей тела из травматического оружия.

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Орлов убежден, что в Энергодаре и за городом есть ряд пыточных. В этих местах на похищенных мирных украинцев оказывают физическое и психологическое давление. По его словам, обычно похищают людей с патриотической позицией, руководство Энергодара и Запорожской атомной электростанции, которых хотят принудить к сотрудничеству с врагом.