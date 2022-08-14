Серпень, 14 в 14:40

У Запорізькій області на території тимчасово окупованого Енергодара через російські катівні з квітня пройшли вже понад тисячі мирних жителів. Про це заявив мер Енергодара Дмитро Орлов.

– Через ці катівні пройшли вже понад тисячі осіб, за скромними підрахунками, – наголосив міський глава Енергодара.

Він зауважив, що серед людей, яких російські військові все ж відпустили, зафіксували вогнепальні поранення. В інших помічають ушкодження різних частин тіла з травматичної зброї.

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Орлов переконаний, що в Енергодарі та за містом є низка катівень. У цих місцях на викрадених мирних українців чинять фізичний та психологічний тиск. За його словами, зазвичай викрадають людей з патріотичною позицією, керівництво Енергодару та Запорізької атомної електростанції, яких хочуть примусити до співпраці з ворогом.