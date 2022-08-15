В Донецкой области погиб российский чиновник, который приехал помогать оккупантам

Август, 15 в 17:04

В Донецкой области погиб российский чиновник, приехавший помогать оккупантам в квазиреспублике “ДНР”.

Российское издание Тайга.инфо сообщило, что речь идет о заместителе главы общественной палаты Алтайского края Евгении Новикове.

Сообщается, что он якобы приехал на оккупированную территорию Украины с “гуманитарной миссией”. Новиков вроде бы погиб при обстреле в Шахтерске Донецкой области.

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Месяц тому назад российские СМИ писали об исчезновении чиновника. Отмечалось, что связь с Новиковым пропала еще 10 июля. Родственники разыскивали его в донецких сообществах в соцсетях.

Издание пишет, что в ближайшее время его тело будет доставлено в Барнаул для захоронения.

Ранее сообщалось, что в Попасной погибло руководство вагнеровцев. По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, речь идет о более чем 100 боевиках ЧВК Вагнера из руководящего состава.

Разрушить штаб помогла украинская разведка – она воспользовалась информацией о позициях наемников, которую слил в открытый доступ один из российских пропагандистов Сергей Среда.

Источник: Тайга.инфо

Фото: opaltai.ru