В Донецкой области погиб российский чиновник, который приехал помогать оккупантам
В Донецкой области погиб российский чиновник, приехавший помогать оккупантам в квазиреспублике “ДНР”.
Российское издание Тайга.инфо сообщило, что речь идет о заместителе главы общественной палаты Алтайского края Евгении Новикове.
Сообщается, что он якобы приехал на оккупированную территорию Украины с “гуманитарной миссией”. Новиков вроде бы погиб при обстреле в Шахтерске Донецкой области.
Месяц тому назад российские СМИ писали об исчезновении чиновника. Отмечалось, что связь с Новиковым пропала еще 10 июля. Родственники разыскивали его в донецких сообществах в соцсетях.
Издание пишет, что в ближайшее время его тело будет доставлено в Барнаул для захоронения.
Ранее сообщалось, что в Попасной погибло руководство вагнеровцев. По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, речь идет о более чем 100 боевиках ЧВК Вагнера из руководящего состава.
Разрушить штаб помогла украинская разведка – она воспользовалась информацией о позициях наемников, которую слил в открытый доступ один из российских пропагандистов Сергей Среда.
Источник: Тайга.инфо
Фото: opaltai.ru