На Донеччині загинув російський чиновник, який приїхав допомагати окупантам

Серпень, 15 в 17:04

У Донецькій області загинув російський чиновник, який приїхав допомагати окупантам у квазіреспубліці “ДНР”.

Російське видання Тайга.інфо повідомило, що йдеться про заступника голови громадської палати Алтайського краю Євгена Новікова.

Повідомляється, що він нібито приїхав на окуповану територію України з “гуманітарною місією”. Новіков начебто загинув під час обстрілів у Шахтарську Донецької області.

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Місяць тому російські ЗМІ писали про зникнення чиновника. Зазначалося, що зв’язок з Новіковим зник ще 10 липня. Родичі розшукували його у донецьких спільнотах у соцмережах.

Видання пише, що найближчим часом його тіло доставлять до Барнаула для поховання.

Раніше повідомлялося, що у Попасній загинуло керівництво вагнерівців. За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, йдеться про більш ніж 100 бойовиків ПВК Вагнера з керівного складу.

Зруйнувати штаб допомогла українська розвідка – вона скористалася інформацією про позиції найманців, яку злив у відкритий доступ один із російських пропагандистів Сергій Срєда.

Джерело: Тайга.інфо

Фото: opaltai.ru