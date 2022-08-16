Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

Угрожал ребенку: во время оккупации села в Николаевской области военный РФ изнасиловал женщину

Юля Захарченко, редактор ленты
Угрожал ребенку: во время оккупации села в Николаевской области военный РФ изнасиловал женщину
Фото: Depositphotos

В Николаевской области местный житель обратился в полицию из-за того, что российский военный изнасиловал его дочь во время оккупации одного из сел. По словам мужчины, россиянин угрожал расправой 31-летней женщине и ее ребенку.

По данным Национальной полиции, изнасилование произошло в начале марта. Тогда российские военные осуществляли фильтрационные мероприятия и проверяли всех жителей временно оккупированного села. Во время проверки одного из домов солдат РФ надругался над женщиной.

В полиции было открыто уголовное производство по статье 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины, за которое предусмотрено до 12 лет тюремного заключения. Правоохранители пытаются установить личность насильника.

Сейчас смотрят

В Национальной полиции Украины отметили, что российские военные не уйдут от ответственности за совершение преступлений в Украине, если они останутся в живых.

Читайте
Изнасиловали дважды за 10 минут: в Германии судят мужчин за нападение на беженку из Украины

Источник: Нацполиция
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка