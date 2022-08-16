Угрожал ребенку: во время оккупации села в Николаевской области военный РФ изнасиловал женщину

Август, 15 в 22:23

В Николаевской области местный житель обратился в полицию из-за того, что российский военный изнасиловал его дочь во время оккупации одного из сел. По словам мужчины, россиянин угрожал расправой 31-летней женщине и ее ребенку.

По данным Национальной полиции, изнасилование произошло в начале марта. Тогда российские военные осуществляли фильтрационные мероприятия и проверяли всех жителей временно оккупированного села. Во время проверки одного из домов солдат РФ надругался над женщиной.

В полиции было открыто уголовное производство по статье 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины, за которое предусмотрено до 12 лет тюремного заключения. Правоохранители пытаются установить личность насильника.

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В Национальной полиции Украины отметили, что российские военные не уйдут от ответственности за совершение преступлений в Украине, если они останутся в живых.