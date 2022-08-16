Погрожував дитині: під час окупації села на Миколаївщині військовий РФ зґвалтував жінку

Серпень, 15 в 22:23

У Миколаївській області місцевий житель звернувся до поліції через те, що російський військовий зґвалтував його доньку під час окупації одного з сіл. За словами чоловіка, росіянин погрожував розправою 31-річній жінці та її дитині.

За даними Національної поліції, зґвалтування відбулося на початку березня. Тоді російські військові здійснювали фільтраційні заходи та перевіряли всіх жителів тимчасово окупованого села. Під час перевірки одного з будинків солдат РФ вчинив наругу над жінкою.

У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України, за яке передбачено до 12 років тюремного ув’язнення. Правоохоронці намагаються встановити особу ґвалтівника.

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У Національній поліції України наголосили, що російські військові не уникнуть відповідальності за вчинення злочинів в Україні, якщо вони залишаться живими.