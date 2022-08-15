Август, 15 в 14:04

Местные жители Никополя считают, что оккупанты бьют по жилым домам, потому что Россия не может пережить то, что украинцы живут лучше.

Об этом говорится в сюжете британского журналиста The Guardian Люка Хардинга, который побывал в Никополе и увидел разрушения после ночной атаки россиян.

По словам журналиста, ночью в Никополь прилетело примерно 60 снарядов.

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Он показал разрушенные две квартиры в жилой пятиэтажке, куда прилетели снаряды. Два человека погибли.

— Мы свободные люди, а они (россияне, — Ред.) рабы. И хотят нас такими сделать. Мы потому здесь и живем и не убегаем… Путин — это террорист №1, это нелюдь… Нас не надо ни от чего спасать, мы свободные люди, — говорит местная жительница.

Журналист рассказал, что в квартире мама и сын после обстрела выжили, а вот глава семьи погиб.

Он подчеркнул, что снаряды прилетели в спальный район, где нет никаких солдат ВСУ.

— Тут люди, которые всего лишь хотят жить своей мирной жизнью, — сказал Люк Хардинг.

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что ситуация в Энергодаре очень тяжелая, россияне стреляют под прикрытием АЭС.

— Они в течение недели стреляли по Никополю. Есть погибшие, есть раненые. За неделю оккупанты выпустили более 500 снарядов из Градов. Украинские войска не стреляют в сторону Энергодара, потому что там атомная станция. Соответственно, ВСУ не могут вести контрбатарейную борьбу. Россияне устроили террор мирных городов — Никополя, Марганца и сел на берегу Днепра, — заявил Вилкул.

Еще одна жительница Никополя прокомментировала гибель пенсионера, в чью квартиру также прилетел снаряд: Это мирные люди, у них не было оружия. Они просто хотели жить своей жизнью в своих домах.