Серпень, 15 в 14:04

Місцеві жителі Нікополя вважають, що окупанти б’ють по житлових будинках, бо Росія не може пережити те, що українці живуть краще.

Про це йдеться у сюжеті британського журналіста The Guardian Люка Гардінга, який побував у Нікополі та побачив руйнування після нічної атаки росіян.

За словами журналіста, вночі до Нікополя прилетіло приблизно 60 снарядів.

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Він показав зруйновані дві квартири у житловій п’ятиповерхівці, куди прилетіли снаряди. Двоє людей загинули.

– Ми вільні люди, а вони (росіяни, – Ред.) раби. І хочуть нас зробити такими. Ми тому тут і живемо і не тікаємо… Путін – це терорист №1, це нелюд… Нас не треба ні від чого рятувати, ми вільні люди, – каже місцева мешканка.

Журналіст розповів, що у квартирі мама та син після обстрілу вижили, а от глава родини загинув.

Він наголосив, що снаряди прилетіли до спального району, де немає жодних солдатів ЗСУ.

– Тут люди, які лише хочуть жити своїм мирним життям, – сказав Люк Гардінг.

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що ситуація в Енергодарі дуже тяжка, росіяни стріляють під прикриттям АЕС.

– Вони протягом тижня стріляли по Нікополю. Є загиблі, поранені. За тиждень окупанти випустили понад 500 снарядів із Градів. Українські війська не стріляють у бік Енергодару, бо там є атомна станція. Відповідно, ЗСУ не можуть вести контрбатарейну боротьбу. Росіяни влаштували терор мирних міст – Нікополя, Марганця та сіл на березі Дніпра, – заявив Вілкул.

Ще одна мешканка Нікополя прокоментувала загибель пенсіонера, до чиєї квартири також прилетів снаряд: Це мирні люди, у них не було зброї. Вони просто хотіли жити своїм життям у своїх будинках.