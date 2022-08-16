Август, 16 в 13:33

На территории Житомирского района во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

По его словам, известно о двух ракетных ударах, нанесенных российскими оккупантами.

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Глава области призывает жителей региона не покидать укрытий до отбоя тревоги.

В настоящее время воздушная тревога продолжается в Волынской, Ровенской, Житомирской и Киевской областях.

Ранее сообщалось, что воздушную тревогу в северо-западных областях объявили из-за “тренировки” истребителей на территории Беларуси. Отмечается, что над Беларусью летают два российских истребителя.

ОБНОВЛЕНО в 13:49

Виталий Бунечко сообщил, что, по предварительной информации, ракеты выпустили с территории Беларуси.

Напомним, что полномасштабная война в Украине длится уже 174-й день. Где есть угроза ракетного удара, можно следить на карте воздушных тревог Украины.

Где в Украине идут бои по состоянию на 16 августа 2022 года следите на интерактивной карте боевых действий в Украине.