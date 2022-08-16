В Житомирской области во время тревоги были слышны взрывы
На территории Житомирского района во время воздушной тревоги раздались взрывы.
Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.
По его словам, известно о двух ракетных ударах, нанесенных российскими оккупантами.
Глава области призывает жителей региона не покидать укрытий до отбоя тревоги.
В настоящее время воздушная тревога продолжается в Волынской, Ровенской, Житомирской и Киевской областях.
Ранее сообщалось, что воздушную тревогу в северо-западных областях объявили из-за “тренировки” истребителей на территории Беларуси. Отмечается, что над Беларусью летают два российских истребителя.
ОБНОВЛЕНО в 13:49
Виталий Бунечко сообщил, что, по предварительной информации, ракеты выпустили с территории Беларуси.
Напомним, что полномасштабная война в Украине длится уже 174-й день. Где есть угроза ракетного удара, можно следить на карте воздушных тревог Украины.
Где в Украине идут бои по состоянию на 16 августа 2022 года следите на интерактивной карте боевых действий в Украине.