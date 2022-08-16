Серпень, 16 в 13:33

На території Житомирського району під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

За його словами, відомо про два ракетні удари, яких завдали російські окупанти.

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Наразі повітряна тривога триває у Волинській, Рівненській, Житомирській та Київській областях.

Раніше повідомлялося, що повітряну тривогу у північно-західних областях оголосили через “тренування” винищувачів на території Білорусі. Наголошується, що над Білоруссю літають два російські винищувачі.

ОНОВЛЕНО о 13:49

Віталій Бунечко повідомив, що за попередньою інформацією, ракети випустили з території Білорусі.

Нагадаємо, що повномасштабна війна в Україні триває вже 174-й день. Де є загроза ракетного удару можна слідкувати на карті повітряних тривог України.е

Де в Україні точаться бої станом на 16 серпня 2022 слідкуйте на інтерактивній карті бойових дій в Україні.