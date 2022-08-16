На выезде из Крыма огромные очереди: Ташева призвала украинцев быть осторожными
После взрывов в Джанкойском районе 16 августа на выезд из Крыма сформировались огромные очереди.
Об этом сообщила постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева на своей странице в Facebook.
— Сегодня после очередного неосторожного обращения с боеприпасами оккупантами сдетонировало в Джанкойском районе. Люди прячутся по подвалам. На выезд из Крыма огромные очереди, – написала она.
Ташева отметила, что, несмотря на заявления оккупантов, что людям в Крыму ничего не угрожает, и заявления Минобороны РФ о “возгорании на складе боеприпасов” — люди считают иначе.
Она обратилась к гражданам Украины в оккупированном Крыму, которые уже восемь лет противятся оккупанту.
— Мы обязательно освободим Крым, применяя все возможные и не запрещенные механизмы борьбы не только за территорию, но и за вас. Уверена, вы ждете этого все годы оккупации… В следующем году в Бахчисарае!
Ташева призвала пока быть осторожными, прятаться в оборудованных местах или своих подвалах и подготовить нужные средства.
Утром 16 августа, слышали взрывы в Крыму в Джанкойском районе. По предварительной информации, в пгт Азовское сдетонировал очередной склад боеприпасов оккупантов.
В российском Минобороны заявили, что произошла детонация боеприпасов в селе Майское тоже Джанкойского района. Оно расположено недалеко от поселка Азовское.
После обеда поступила информация о новых взрывах в Крыму. На этот раз сообщали о клубах черного дыма над военной авиабазой в пгт Гвардейское Симферопольского района.
Фото: Тамила Ташева
Источник: Тамила Ташева