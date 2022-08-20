Август, 20 в 20:23

В результате ночных обстрелов российской армии по Николаеву повреждены шесть жилых домов, в которых выбиты более 60 окон. По данным военной администрации, террористы РФ нанесли удар по городу ракетами типа С-300.

Об этом сообщил городской глава Николаева Александр Сенкевич. По его словам, к счастью, мирные жители не пострадали во время обстрелов.

По последним данным, российские оккупанты нанесли разрушения Николаеву на более 813 млн грн. Всего повреждены около 250 коммунальных объектов, среди которых детские сады, школы, больницы, учреждения культуры и спорта.

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Украинские специалисты обработали около 1 500 обращений от жителей города относительно повреждений жилых домов. По словам мэра Николаева, местные власти работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить людям жилье и подготовить его к предстоящей зиме.