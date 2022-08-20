Серпень, 20 в 20:23

Внаслідок нічних обстрілів російської армії по Миколаєву пошкоджено шість житлових будинків, в яких вибито понад 60 вікон. За даними військової адміністрації, терористи РФ завдали удару по місту ракетами типу С-300.

Про це повідомив міський глава Миколаєва Олександр Сєнкевич. За його словами, на щастя, мирні жителі не постраждали під час обстрілів.

За останніми даними, російські окупанти завдали руйнувань Миколаєву на понад 813 млн грн. Загалом пошкоджено близько 250 комунальних об’єктів, серед яких дитячі садки, школи, лікарні, заклади культури та спорту.

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Українські фахівці опрацювали близько 1 500 звернень від жителів міста щодо пошкоджень житлових будинків. За словами мера Миколаєва, місцева влада працює над тим, щоб якомога швидше відновити людям житло та підготувати його до майбутньої зими.