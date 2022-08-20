Август, 20 в 19:21

В Херсонской области прогремела серия взрывов в Чернобаевке. В небе поднялся черный и густой дым, сообщают местные жители.

В Вооруженных силах Украины подтвердили, что в Чернобаевке раздались взрывы. По предварительным данным, попали по складу с боеприпасами, которые использовала российская армия.

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– В Чернобаевке хлопок. Давно не было, и вот снова. Минус БК. Очень вкусно. Сейчас очень вкусно накрыли кацапов. Они сказали, что работает ПВО в Чернобаевке. Ого как работает ПВО. Теперь мы видим, что определенно пе ве о работает, — прокомментировали в ВСУ.

По состоянию на 19:20, воздушная тревога в Украине звучит в Луганской области и Никопольском районе на Днепропетровщине.