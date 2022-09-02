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Факти / Надзвичайні події

Влучення по базі та складу боєкомплектів Росії: у Мелітополі вночі прогриміли вибухи

Юля Захарченко, редакторка стрічки
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Влучення по базі та складу боєкомплектів Росії: у Мелітополі вночі прогриміли вибухи
Фото: Факти ICTV

У тимчасово окупованому Мелітополі вночі прогриміла серія потужних вибухів.

За неофіційною інформацією, зафіксовано точкові влучення по базі та складу боєкомплектів, які використовувала російська армія у війні проти України.

– Мелітополь. Сильні вибухи. Просмажування триває. Там і база, і БК, все як треба. Але пе ве о работає, не забуваємо. Детонація, палаюча техніка, палаюча русня. Демілітаризація продовжується, – йдеться у повідомленні Telegram-каналу Збройні сили України. Війна з окупантами.

Сигнал повітряної тривоги у Запорізькій області вночі лунав тричі: перший – сьогодні з 00:55 до 01:21 (25 хвилин), другий – з 02:25 до 02:54 (29 хвилин), третій – з 04:00 до 04:34 (34 хвилини).

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Станом на 2 вересня 06:06, сигнал повітряної тривоги лунає у Луганській області (триває з 4 квітня 19:45, тобто 150 днів).

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