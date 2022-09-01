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Факты / Происшествия

Колонны танков и РСЗО: россияне стягивают военную технику к Мелитополю

Юля Захарченко, редактор ленты
Требует проверки
російський танк
Фото: Генштаб ВСУ

Армия Российской Федерации начала стягивать военную технику в сторону временно оккупированного Мелитополя. По неофициальной информации, вечером 31 августа прошла колонна российских танков со стороны захваченной Васильевки Запорожской области.

А уже утром 1 сентября жители оккупированных территорий наблюдали за передвижением российской колонны ракетных систем залпового огня Град, которая направлялась в ту же сторону.

Следует отметить, что Мелитополь для российской армии служит важным логистическим узлом между Ростовской областью РФ и южными областями Украины, поэтому не хочет отдавать под контроль этот город нашему государству.

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В то же время на блокпосте в Васильевке утром собрались колонны транспортных средств и гражданских автомобилей на выезд с временно захваченной территории, однако оккупанты не выпускают машины в подконтрольные Украине области.

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Источник: РИА Мелитополь

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