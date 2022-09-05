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Факты / Происшествия

Под обстрелами Криворожский и Никопольский районы: Лукашук о взрывах на Днепропетровщине

Юля Захарченко, редактор ленты
Подтверждено
Под обстрелами Криворожский и Никопольский районы: Лукашук о взрывах на Днепропетровщине
Фото: Факты ICTV

В Днепропетровской области российская армия обстреляла Криворожский и Никопольский районы. Информацию подтвердил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

— Под обстрелами – Криворожский и Никопольский районы. Враг бьет по домам мирного населения, — рассказал он.

Вечером 5 сентября враг нанес два ракетных удара по Криворожскому району. Последствия выясняются, отметил Лукашук.

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Три человека пострадали. Две женщины возраста 59 и 78 лет работали на огороде во время начала обстрелов, еще ранен 72-летний мужчина. Все пострадавшие находятся в больницах. Одна женщина 1936 года рождения погибла.

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