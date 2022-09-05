Под обстрелами Криворожский и Никопольский районы: Лукашук о взрывах на Днепропетровщине
В Днепропетровской области российская армия обстреляла Криворожский и Никопольский районы. Информацию подтвердил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.
— Под обстрелами – Криворожский и Никопольский районы. Враг бьет по домам мирного населения, — рассказал он.
Вечером 5 сентября враг нанес два ракетных удара по Криворожскому району. Последствия выясняются, отметил Лукашук.
В Апостоловской общине из-за обстрела Ураганами вспыхнул пожар в хозяйственном сооружении — снаряд попал в газопровод. Всего в общине повреждено 13 жилых домов, несколько автомобилей, два газопровода и три десятка солнечных панелей.
Три человека пострадали. Две женщины возраста 59 и 78 лет работали на огороде во время начала обстрелов, еще ранен 72-летний мужчина. Все пострадавшие находятся в больницах. Одна женщина 1936 года рождения погибла.