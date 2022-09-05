Сентябрь, 05 в 20:29

В Днепропетровской области российская армия обстреляла Криворожский и Никопольский районы. Информацию подтвердил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

— Под обстрелами – Криворожский и Никопольский районы. Враг бьет по домам мирного населения, — рассказал он.

Вечером 5 сентября враг нанес два ракетных удара по Криворожскому району. Последствия выясняются, отметил Лукашук.

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В Апостоловской общине из-за обстрела Ураганами вспыхнул пожар в хозяйственном сооружении — снаряд попал в газопровод. Всего в общине повреждено 13 жилых домов, несколько автомобилей, два газопровода и три десятка солнечных панелей.

Три человека пострадали. Две женщины возраста 59 и 78 лет работали на огороде во время начала обстрелов, еще ранен 72-летний мужчина. Все пострадавшие находятся в больницах. Одна женщина 1936 года рождения погибла.