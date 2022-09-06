Вересень, 05 в 21:24

У Дніпропетровській області російська армія обстріляла Криворізький та Нікопольський райони.

Оновлено 5 вересня о 21:24. Нафтобазу на території Карпівської об’єднаної територіальної громади Криворізького району Дніпропетровської області знищено внаслідок ракетного удару російських окупантів, повідомляє Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

– Ворог вдарив ракетами по Карпівській громаді Криворізького району. Знищено нафтобазу та всі запаси палива там. Сталася сильна пожежа. Працюють пожежники. Інформація про постраждалих і масштаби руйнувань з’ясовується, – йдеться у повідомленні.

Оновлено 5 вересня о 20:29. Інформацію про обстріли підтвердив очільник Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

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– Під обстрілами – Криворізький та Нікопольський райони. Ворог гатить по будинках мирного населення, – розповів він.

Ввечері 5 вересня ворог завдав два ракетних удари по Криворізькому району. Наслідки з‘ясовуються, зазначив Лукашук.

В Апостолівській громаді через обстріл Ураганами спалахнула пожежа в господарчій споруді – снаряд влучив у газопровід. Всього в громаді пошкоджено 13 житлових будинків, декілька автівок, два газопроводи та три десятки сонячних панелей.

Троє осіб постраждало. Дві жінки віком 59 та 78 років працювали на городі під час початку обстрілів, ще поранений 72-річний чоловік. Всі постраждалі перебувають в лікарнях. Одна жінка 1936 року народження загинула.