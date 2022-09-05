Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

Репетиция “хлопков”: Андрющенко о мощных взрывах в Мариуполе

Юля Захарченко, редактор ленты
Требует проверки
Репетиция “хлопков”: Андрющенко о мощных взрывах в Мариуполе
Фото: Depositphotos

Вечером 5 сентября во временно оккупированном Мариуполе раздались громкие взрывы. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко намекнул, что это “репетиция мариупольских хлопков”.

– Мариуполь. Около 17:50 громкий взрыв, который слышал почти весь город. Наше сопротивление мягко намекает на подготовку к мариупольским “хлопкам”. А это значит, что сегодня нас ждут приятные новости из Мариуполя, — отметил советник городского главы.

По словам Андрющенко, сопротивление подтвердило ликвидацию по меньшей мере одного российского оккупанта.

Сейчас смотрят
Читайте
В Снигиревке Николаевской области прогремела серия мощных взрывов

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка