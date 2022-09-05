Вечером 5 сентября во временно оккупированном Мариуполе раздались громкие взрывы. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко намекнул, что это “репетиция мариупольских хлопков”.

– Мариуполь. Около 17:50 громкий взрыв, который слышал почти весь город. Наше сопротивление мягко намекает на подготовку к мариупольским “хлопкам”. А это значит, что сегодня нас ждут приятные новости из Мариуполя, — отметил советник городского главы.