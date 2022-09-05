Репетиція “бавовни”: Андрющенко про потужні вибухи у Маріуполі
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Ввечері 5 вересня у тимчасово окупованому Маріуполі пролунали гучні вибухи. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко натякнув, що це “репетиція маріупольської бавовни”.
– Маріуполь. Близько 17:50 гучний вибух, який чуло майже все місто. Наш спротив м’яко натякає на підготовку до маріупольської “бавовни”. А значить, сьогодні на нас чекають приємні новини з Маріуполя, – зазначив радник міського глави.
За словами Андрющенка, спротив підтвердив ліквідацію щонайменше одного російського окупанта.
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