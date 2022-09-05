Ввечері 5 вересня у тимчасово окупованому Маріуполі пролунали гучні вибухи. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко натякнув, що це “репетиція маріупольської бавовни”.

– Маріуполь. Близько 17:50 гучний вибух, який чуло майже все місто. Наш спротив м’яко натякає на підготовку до маріупольської “бавовни”. А значить, сьогодні на нас чекають приємні новини з Маріуполя, – зазначив радник міського глави.