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Факти / Надзвичайні події

Репетиція “бавовни”: Андрющенко про потужні вибухи у Маріуполі

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Репетиція “бавовни”: Андрющенко про потужні вибухи у Маріуполі
Фото: Depositphotos

Ввечері 5 вересня у тимчасово окупованому Маріуполі пролунали гучні вибухи. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко натякнув, що це “репетиція маріупольської бавовни”.

– Маріуполь. Близько 17:50 гучний вибух, який чуло майже все місто. Наш спротив м’яко натякає на підготовку до маріупольської “бавовни”. А значить, сьогодні на нас чекають приємні новини з Маріуполя, – зазначив радник міського глави.

За словами Андрющенка, спротив підтвердив ліквідацію щонайменше одного російського окупанта.

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